15 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على قمة الأهلي والترجي

لا يزال التعادل السلبي يفرض نفسه على مباراة الأهلي أمام نظيره الترجي التونسي والمقامة على استاد السلام في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وبعد مرور 15 دقيقة من عمر المباراة إلا أن التعادل السلبي لا يزال هو المُسيطر على اللقاء رغم سيطرة فريق الترجي التونسي على مجريات اللعب.





ولم تشهد الـ15 دقيقة الأولى من هذا اللقاء أي خطورة على أي مرمى باستثناء عرضية من جانب إلياس الشيتي ظهير أيسر الترجي التونسي أبعدها محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي قبل أن تُشكل الخطورة على مرماه.





والجدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز في مباراة الذهاب على الترجي التونسي بهدف نظيف سجله محمد شريف في الشوط الثاني بالمباراة التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس.



