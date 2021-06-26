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موسكو تسجل رابع رقم قياسي لارتفاع الحرارة منذ بداية الأسبوع

السبت 26/يونيو/2021 - 09:14 م
بوابة الفجر
وكالات
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سجلت المحطة الرئيسية للرصد الجوي في العاصمة الروسية موسكو، في الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم السبت، ارتفاع درجة حرارة الجو في المدينة إلى 32,6 درجة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية بالعاصمة الروسية في تصريح صحفي إن الحديث يدور عن تسجيل رابع رقم قياسي لدرجات الحرارة في موسكو منذ بداية الأسبوع، مضيفا أن حرارة الجو اليوم تزيد عن "سقف" الـ 32 درجة المسجل في 26 يونيو 2013، بمقدار 0,6 درجة.

واضطرت سلطات العاصمة الروسية، في ظروف عدم تراجع موجة الحر في موسكو والمناطق لتمديد المستوى "البرتقالي" للخطر الحراري والذي تم إعلانه 20 يونيو، حتى يوم الاثنين المقبل، أي أنه سيظل ساريا خلال الـ 9 أيام المتتالية، مع بقاء معدلات درجة حرارة الجو تتخطى مستواها الطبيعي بمقدار ما يتراوح بين 7 و10 درجات.

ويتنبأ خبراء الطقس بأن نبقى حرارة الجو مرتفعة حتى يوم الاثنين، قبل أن تنخفض إلى ما بين 24 و29 درجة يوم الثلاثاء المقبل.

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