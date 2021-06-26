"الأعلى للثقافة": جائزة الدولة للمبدع الصغير تؤكد اهتمام الدولة ببناء الإنسان



قال هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أن جائزة الدولة للمبدع الصغير رسالة موجهة لكل جهات المجتمع وللمنطقة والعالم بأن الدولة المصرية تهتم فعلا ببناء الإنسان بالفعل لا بالقول فقط.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الأطفال عندما يدخلون في سن مبكر في جو المنافسة فهذا يخلق جو صحي جدا والوصول إلى المبدعين في كل الأعمار.



وتابع: "أكثر من 4000 الآف طفل تقدموا بأعمال للمنافسة، ومن أكثر الأمور التي أسعدتني مشاركة أبناء الدولة المصرية من كل محافظات، ومنها محافظات الصعيد".



وواصل: "الموهبة والإبداع موجودة في مصر وسيظل هذا البلد قادر على تقديم مواهب وابداعات في كافة المجالات، وفي معيار الاختيار لم نفرق بين بين طفل وآخر، وتواصلنا مع وزارة الشباب والتعليم والتضامن الاجتماعي للوصول إلى كل الموهوبين".