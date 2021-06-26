"الأعلى للثقافة": جائزة الدولة للمبدع الصغير تؤكد اهتمام الدولة ببناء الإنسان

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"الأعلى للثقافة": جائزة الدولة للمبدع الصغير تؤكد اهتمام الدولة ببناء الإنسان
السبت 26/يونيو/2021 - 10:29 م
داليا الحسين
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قال هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أن جائزة الدولة للمبدع الصغير رسالة موجهة لكل جهات المجتمع وللمنطقة والعالم بأن الدولة المصرية تهتم فعلا ببناء الإنسان بالفعل لا بالقول فقط.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الأطفال عندما يدخلون في سن مبكر في جو المنافسة فهذا يخلق جو صحي جدا والوصول إلى المبدعين في كل الأعمار.
وتابع: "أكثر من 4000 الآف طفل تقدموا بأعمال للمنافسة، ومن أكثر الأمور التي أسعدتني مشاركة أبناء الدولة المصرية من كل محافظات، ومنها محافظات الصعيد".
وواصل: "الموهبة والإبداع موجودة في مصر وسيظل هذا البلد قادر على تقديم مواهب وابداعات في كافة المجالات، وفي معيار الاختيار لم نفرق بين بين طفل وآخر، وتواصلنا مع وزارة الشباب والتعليم والتضامن الاجتماعي للوصول إلى كل الموهوبين".
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