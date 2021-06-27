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تستمر أسبوع.. تعرف على تفاصيل الموجة الحارة التي تشهدها مصر

الأحد 27/يونيو/2021 - 07:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
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تشهد مصر موجة حارة، تستمر لمدة أسبوع، إذ يسود طقس شديد الحرارة، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن سبب الموجة الحارة التي تشهدها البلاد هو امتداد منخفض الهند الموسمي وسيطرته علي شمال البلاد بقيم ضغط منخفضة تصل إلى 1008 ملي بار، تعمل على رفع درجة الحرارة بشكل ملحوظ على الوجه البحري والقاهرة، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى 38 درجة، وعلي جنوب البلاد 42 درجة، كما ترتفع نسبة الرطوبة على شمال البلاد، وتكون العظمي ما بين 70% إلى 90% والصغرى تصل إلى 30%.

كما يؤدي ارتفاع الرطوبة بالمزيد من الإحساس بحرارة الطقس ليلا ونهارا.

وبشكل عام يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تنشط الرياح على بعض المناطق المكشوفة، على فترات متقطعة من الليل، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وبالنسبة لحالة الطقس، اليوم الأحد، يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال الفترة من يوم الأحد 27 يونيو 2021، وحتى يوم الجمعة 2 يوليو 2021، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

يوم الأحد 27 يونيو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 38 درجة، والسواحل الشمالية 33 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، وشمال الصعيد 39 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

يوم الإثنين 28 يونيو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 38 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، وشمال الصعيد 40 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

يوم الثلاثاء 29 يونيو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 38 درجة، والسواحل الشمالية 33 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، وشمال الصعيد 40 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

يوم الأربعاء 30 يونيو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 38 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، وجنوب سيناء 40 درجة، وشمال الصعيد 39 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.

يوم الخميس 1 يوليو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 39 درجة، والسواحل الشمالية 33 درجة، وجنوب سيناء 40 درجة، وشمال الصعيد 41 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

يوم الخميس 2 يوليو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 39 درجة، والسواحل الشمالية 33 درجة، وجنوب سيناء 40 درجة، وشمال الصعيد 41 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

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