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نصيحة هيثم الحاج لزوار معرض الكتاب: "تصفحوا المنصة أولا"

السبت 26/يونيو/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن عدد زوار المعرض كان مقياسا لنجاحه، أما هذا العام بسبب جائحة كورونا فإنه تم تحديد عدد الزوار يوميا بحد أقصى 100 ألف زائر فقط، مما يعني أن عدد زوار المعرض سيكون مليون نصف زائر فقط.

ولفت هيثم الحاج، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أنه في أحد أيام الجمع وصل عدد زوار المعرض 600 ألف زائر وكان عددا كبيرا.

وقدم الحاج، نصيحة للراغبين في زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، بأن يدخلوا على المنصة الإلكترونية، لوضع خطة شراء الكتب، وبهذا يقلص عدد الأيام التي يحتاجها للذهاب للمعرض.

ولفت الحاج، إلى أن الزائر كان يذهب عدة أيام ليحدد الكتب التي يريد شراءها، لكن ها العام ولأول مرة في العالم يتيح معرض الكتاب منصة 3d يمكن للزائر من خلالها الدخول افتراضيا لكافة أجنحة المعر، وتحديد الكتب التي يريد شراءها.

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