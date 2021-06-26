نصيحة هيثم الحاج لزوار معرض الكتاب: "تصفحوا المنصة أولا"

Advertisements
نصيحة هيثم الحاج لزوار معرض الكتاب: "تصفحوا المنصة أولا"
السبت 26/يونيو/2021 - 11:02 م
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن عدد زوار المعرض كان مقياسا لنجاحه، أما هذا العام بسبب جائحة كورونا فإنه تم تحديد عدد الزوار يوميا بحد أقصى 100 ألف زائر فقط، مما يعني أن عدد زوار المعرض سيكون مليون نصف زائر فقط.
ولفت هيثم الحاج، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أنه في أحد أيام الجمع وصل عدد زوار المعرض 600 ألف زائر وكان عددا كبيرا.
وقدم الحاج، نصيحة للراغبين في زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، بأن يدخلوا على المنصة الإلكترونية، لوضع خطة شراء الكتب، وبهذا يقلص عدد الأيام التي يحتاجها للذهاب للمعرض.
ولفت الحاج، إلى أن الزائر كان يذهب عدة أيام ليحدد الكتب التي يريد شراءها، لكن ها العام ولأول مرة في العالم يتيح معرض الكتاب منصة 3d يمكن للزائر من خلالها الدخول افتراضيا لكافة أجنحة المعر، وتحديد الكتب التي يريد شراءها.
Advertisements