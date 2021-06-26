لماذا التحذير من تناول المسكنات قبل تلقي لقاح كورونا؟ طبيب يُوضح

علق الدكتور أيمن ثروت، مدير وحدة الرعاية المركزية بمستشفى عين شمس، على تحذيرات منظمة الصحة العالمية من تناول المسكنات قبل تلقي لقاح كورونا.



وقال "ثروت" في اتصال هاتفي ببرنامج"مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن هذه التحذيرات خرجت بناء على بحث منشور ثبت من خلاله أن تناول المسكنات يؤثر على فاعلية التطعيم والاستجابة المناعية للجسم.



وتابع "لا يفضل تناول أي مسكنات ملهاش أي لازمة قبل تلقي التطعيم من 6 إلى 8 ساعات قبلها وبعدها لأن هذا من شأنه أن يؤثر على فاعلية التطعيم نفسه"، موضحًا أن ظهور الأعراض الجانبية بعد تلقي اللقاح يعني تدفق الأجسام المناعية في هذا الجسم وهذا مؤشر جيد على فاعليته.





