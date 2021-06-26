Advertisements

لماذا التحذير من تناول المسكنات قبل تلقي لقاح كورونا؟ طبيب يُوضح

السبت 26/يونيو/2021 - 09:54 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
علق الدكتور أيمن ثروت، مدير وحدة الرعاية المركزية بمستشفى عين شمس، على تحذيرات منظمة الصحة العالمية من تناول المسكنات قبل تلقي لقاح كورونا.

وقال "ثروت" في اتصال هاتفي ببرنامج"مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن هذه التحذيرات خرجت بناء على بحث منشور ثبت من خلاله أن تناول المسكنات يؤثر على فاعلية التطعيم والاستجابة المناعية للجسم.

وتابع "لا يفضل تناول أي مسكنات ملهاش أي لازمة قبل تلقي التطعيم من 6 إلى 8 ساعات قبلها وبعدها لأن هذا من شأنه أن يؤثر على فاعلية التطعيم نفسه"، موضحًا أن ظهور الأعراض الجانبية بعد تلقي اللقاح يعني تدفق الأجسام المناعية في هذا الجسم وهذا مؤشر جيد على فاعليته.


أخبار تهمك

لاعبو الترجي يعترضون على حكم مباراة الأهلي

منذ 37 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الترجي أمام الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. المحكمة تحدد جلسة 8 يوليو لإنتداب خبير إجتماعي عن المتهمين الحدث بقضية الجوكر

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مصدر مقرب يكشف آخر التطورات الصحية لجيهان السادات

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية في تشكيلة الترجي أمام الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل - الأهلي يقضي على الترجي بالهدف الثالث ويتأهل لنهائي الأبطال (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - موسيماني يجري تعديلا في تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - علي معلول يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك الترجي (فيديو)

منذ ساعة و 6 دقيقة

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

منذ حوالي 8 ساعات

بعد تأهل كايزر تشيفز.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام الترجي

منذ ساعتين و 42 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:20 م

عاجل - الأهلي يقضي على الترجي بالهدف الثالث ويتأهل لنهائي الأبطال (فيديو)

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

04:31 م

مصدر مقرب يكشف آخر التطورات الصحية لجيهان السادات

07:23 م

لاعبو الترجي يعترضون على حكم مباراة الأهلي

10:06 م

عاجل - موسيماني يجري تعديلا في تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي

06:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى