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وصفات طبيعية علاج الشعر الجاف.. جربيها

السبت 26/يونيو/2021 - 09:54 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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للحفاظ على شعرك وترطيبه من الجفاف، وخاصة في ظل التقلبات الجوية التي تجتاح البلاد هذه الفترة، إليك هذه الخلطات للحصول على شعر رطب ونااعم:

زيت الزيتون وزيت الجوجوبا والعسل

- ملعقة كبيرة ثوم
- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
- ملعقة كبيرة زيت جوجوبا
- ملعقة كبيرة عسل

تُخلط المكونات مع بعضها، واتركيها على شعرك لمدة 20 دقيقة.
كرري هذا الماسك كلما شعرت بجفاف شعرك، للحصول على شعر صحي وناعم.

خليط زيت الصبار وبياض البيض

- 2 ملعقة كبيرة من زيت الصبار
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
- بياض بيضة

تُخلط المكونات مع بعضها البعض، وضعيها على الشعر لمدة 45 دقيقة.
اشطفي شعركِ بالماء الفاتر والشامبو الخاص بكِ.
كرري العملية أكثر من مرة شهريًا.

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