Advertisements

رئيس البرلمان الألماني يحذر من إمكانية التأثير الخارجي على الانتخابات المقبلة

السبت 26/يونيو/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
Advertisements
  حذر رئيس البرلمان الألمانى فولفجانج شويبله، من إمكانية التأثير من الخارج على الحملة الانتخابية المقبلة وتشكيل الرأى لانتخابات البرلمان الألماني، داعياً إلى رفع مستوى الوعى بمخاطر التلاعب والدعاية وحملات التضليل.

وقال شويبله، المنتمى للحزب المسيحى الديمقراطى - فى تصريح نقلته شبكة (دويتشه فيله) الألمانية - "نعلم ما يمكن فعله عموماً بالأخبار الكاذبة. ونعلم من الخبرة من انتخابات سابقة فى دول أخرى أن حرباً دعائية حقيقة تدور رحاها هنا".

وأضاف أنه ليس من الواضح دائماً ممن تأتى الهجمات، وقال: "والمتهمون المعتادون يرفضون دائماً الاتهامات - حتى لو كانت هناك دائماً دلائل واضحة نسبياً".

وتابع: "ما يقلقنى تحديداً هو أن هناك جزءاً كبيراً نسبياً من السكان، رغم أنهم أنفسهم مندمجون (فى المجتمع) بشكل جيد، لكنهم، بشكل مشروع، يطلعون جزئياً أو على نطاق واسع على الأخبار من وسائل الإعلام الأجنبية".

وأشار شويبله إلى أنه فى "حملات التضليل داخلياً، يتعين على المجتمع أن يركز بشكل متساوٍ على المعلومات والثقة وقوة النقاش النقدي"، وقال: "علينا أن ندرك الخطر، ويجب ألا نكل، وقبل كل شيء يجب ألا نتخلى عن أحد".

وستجرى الانتخابات العامة فى ألمانيا فى 26 سبتمبر المقبل.

أخبار تهمك

مصدر مقرب يكشف آخر التطورات الصحية لجيهان السادات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - علي معلول يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك الترجي (فيديو)

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - موسيماني يجري تعديلا في تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

لاعبو الترجي يعترضون على حكم مباراة الأهلي

منذ 39 دقيقة

بعد تأهل كايزر تشيفز.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يقضي على الترجي بالهدف الثالث ويتأهل لنهائي الأبطال (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. المحكمة تحدد جلسة 8 يوليو لإنتداب خبير إجتماعي عن المتهمين الحدث بقضية الجوكر

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام الترجي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مفاجأة مدوية في تشكيلة الترجي أمام الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة في تشكيل الترجي أمام الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:20 م

عاجل - الأهلي يقضي على الترجي بالهدف الثالث ويتأهل لنهائي الأبطال (فيديو)

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

04:31 م

مصدر مقرب يكشف آخر التطورات الصحية لجيهان السادات

07:23 م

لاعبو الترجي يعترضون على حكم مباراة الأهلي

10:06 م

عاجل - موسيماني يجري تعديلا في تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي

06:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى