تراجع طلبيات السلع الأميركية الرأسمالية الأساسية في مايو

تراجعت طلبيات التوريد الجديدة للسلع الرأسمالية الأساسية المصنعة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في مايو الماضي، ربما بسبب نقص بعض المنتجات لكن الزيادة القوية في الشحنات تشير إلى أن إنفاق الشركات يظل قويا في الربع الثاني.





وقالت وزارة التجارة الأميركية الخميس 24 يونيو، إن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية عدا الطائرات، والتي تحظى بمتابعة عن كثب إذ أنها مؤشر على خطط إنفاق الشركات هبطت 0.1% الشهر الماضي.





وقفزت طلبيات ما يعرف بالسلع الرأسمالية الأساسية 2.7% في أبريل الماضي.