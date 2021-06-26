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موعد مباراة الرجاء وبيراميدز في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية

السبت 26/يونيو/2021 - 09:59 م
بيراميدز
بيراميدز
محمد زويد
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لمواجهة نظيره الرجاء المغربي، غدًا الأحد، ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام مباراة بيراميدز أمام نظيره الرجاء المغربي، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب مركب محمد الخامس.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، والتي أقيمت في القاهرة، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم.

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