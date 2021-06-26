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إسبانيا أمام الاختبار الأصعب في كأس أمم أوروبا 2020

السبت 26/يونيو/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
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بدأت محركات إسبانيا في العمل أخيرا بعد انطلاقة متعثرة في بطولة أوروبا 2020، لكنها ستخوض أصعب اختبار لها حتى الآن في دور الـ16 أمام كرواتيا بقيادة لوكا مودريتش الذي يواصل القتال ومقاومة الزمن.

وتفجرت قدرات إسبانيا خلال فوز ساحق 5-صفر على سلوفاكيا، كما تعهد المدرب لويس إنريكي عقب تعادلين باهتين مع السويد وبولندا، لكن الحظ حالف فريقه بمواجهة مريحة أمام كرواتيا التي لا تبدو خطيرة جدا الآن.

وقال داني أولمو مهاجم إسبانيا الذي قضى خمس سنوات مع دينامو زغرب بالدوري الكرواتي "في كل رياضة تنافس كرواتيا بقوة وشجاعة ويضحي لاعبوها بكل شيء من أجل البلاد".

وأضاف "يقدرون جدا كل هدف يحققوه وأظهروا قدراتهم في هذه البطولة وبطولات أخرى ويتخطون المصاعب دائما ولا يوجد مرشح في هذه المواجهة ويمكن لأي طرف الفوز".

وقاد مودريتش (36 عاما) كرواتيا لدور الـ16 بفضل هدف مذهل خلال الفوز 3-1 على إسكتلندا كما صنع هدفا لإيفان بريسيتش.

ويبقى الفائز بالكرة الذهبية في 2018 أيقونة كرواتيا وربما يكون اللاعب الأكثر موهبة في مباراة بعد غدٍ الإثنين.

ويعرف لاعبو إسبانيا مودريتش جيدا بعد تسعة مواسم ساحرة مع ريال مدريد لكن لن يمكنهم إفشاء معلومات خفية عن لاعب الوسط بعدما قرر لويس إنريكي عدم ضم أي لاعب من ريال مدريد.

وتابع أولمو "(مودريتش) هو محركهم والقلب النابض لكرواتيا وقائد الأوركسترا ويعتمد كل لعبها على قدميه".

وأشار أولمو إلى أن كرواتيا ستهاجم إسبانيا ولن تدافع فقط مثل السويد وبولندا وهذا قد يفيد فريقه بعد التعثر في أول مباراتين بالمجموعة.

وتتطلع إسبانيا للاستفادة من أرضية ملعب أكثر نعومة في ستاد باركن في كوبنهاجن بعد الشكوى من ملعب لاكارتوخا في إشبيلية وربما يساعدها أيضا الابتعاد عن الجماهير المحلية غير الصبورة.

وخسرت إسبانيا (2-1) من كرواتيا في دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا 2016 لكنها سحقت كرواتيا 6-صفر في دوري الأمم الأوروبية 2018 قبل أن تخسر إسبانيا خارج أرضها 3-2 بعد شهرين.

وستفتقد وصيفة بطلة العالم 2018 قلب الدفاع ديان لوفرين للإيقاف ومن المتوقع أن يحل محله دوي كاليتا-كار.

وقال كاليتا-كار إن كرواتيا يجب أن تتحسن دفاعيا بعد أن اهتزت شباكها في المباريات الثلاث بدور المجموعات.

وأبلغ الصحفيين "سمحنا ببعض الأهداف السهلة لأننا لم نتحل بصلابة كافية وأمام إسبانيا يجب أن نحكم السيطرة في وسط الملعب وفي الخلف لإغلاق الثغرات".

وأضاف لاعب الوسط ماتيو كوفاسيتش "يعرفون أننا نملك فريقا جيدا أيضا لذا ستكون مواجهة قوية. تحظى إسبانيا بخط وسط رائع لكن يمكننا مقاومتهم". 

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