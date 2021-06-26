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لاعبو الترجي يعترضون على حكم مباراة الأهلي

السبت 26/يونيو/2021 - 10:06 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قام الجهاز الفني ولاعبي الترجي بالاعتراض على الكاميروني أليوم نيانت حكم مباراة الفريق أمام نظيره الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبعد نهاية اللقاء اتجه الجهاز الفني ولاعبي الترجي تجاه حكم المباراة وأبدوا اعتراضهم على قراراته في الشوط الأول.

وكان حكم اللقاء قد احتسب ركلة جزاء لصالح الأهلي وقام بطرد إلياس الشيتي ليسجل منها علي معلول هدف تقدم الأهلي.

ويتقدم الأهلي على الترجي التونسي بهدف نظيف سجله علي معلول في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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