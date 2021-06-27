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اليوم.."طاقة النواب" تناقش عددًا من طلبات الإحاطة
الأحد 27/يونيو/2021 - 04:44 ص
إيمان أسامة
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تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، اجتماعًا لها، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء في المنازل والقرى بمحافظة سوهاج.
و تناقش اللجنة، أيضًا، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن عدم تغيير المحولات والأكشاك الكهربائية مما أدى إلى ضعف التيار الكهربائي بأكثر من منطقة داخل مركز البلينا بمحافظة سوهاج والذى تسبب في إتلاف الأجهزة الكهربائية الخاصة بأهالي المركز.
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