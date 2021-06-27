اليوم.."طاقة النواب" تناقش عددًا من طلبات الإحاطة

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، اجتماعًا لها، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.





ومن المقرر أن تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء في المنازل والقرى بمحافظة سوهاج.



