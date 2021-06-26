أزهري: "علاء حسانين" استغل الفكر الخرافي والشعوذة للتمويه لتهريب الآثار

أشاد الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، بجهود الدولة في إلقاء القبض على النائب البرلماني السابق علاء حسانين المعروف بنائب الجن والعفاريت، مشيرًا إلى أن هذا النائب أثناء وجوده في البرلمان السابق استغل وضعه في مجلس النواب من أجل التربح من تهريب الآثار.



وقال "رضا" في حواره عبر سكايب ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "هذا الشخص جمعتني به الكثير من الحلقات وكان يتبنى الترويج للفكر الخرافي والشعوذة وإشعال الحرائق في بعض القرى من أجل القيام بنوع أنواع التمويه لعمل أكبر وهو تهريب الآثار".



وأضاف أنه طالما تصدى الفكر الأزهري للخرافات، مستطردًا "دائمًا أكد الأزهر أن النافع هو الله وان الضار هو الله والذي يرفع ويخفض هو الله، ولكن الدولة المصرية استطاعت أن تقطع الطريق على كل متربص، وكنت دائمًا أقول أنه لا يليق ببرلمان مصر أن يتواجد به مثل هذا النائب، الذي يتربح من الآثار وهذا التربح من المال حرمه الله".



