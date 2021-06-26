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بسبب فتاة الفستان.. بلاغ ضد مراقبين امتحان كلية الآداب بجامعة طنطا

السبت 26/يونيو/2021 - 10:16 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للنائب العام ضد مراقبين امتحان كلية الآداب بجامعة طنطا بشأن الواقعة الخاصة بالطالبة حبيبة طارق والمعروفة إعلاميًا بفتاة الفستان


وأوضح صبري في بلاغه أنه أثناء أداء الطالبة حبيبة طارق ( المعروفة إعلاميا بفتاة الفستان) امتحان كلية الآداب بجامعة طنطا فوجئت عقب أداءها الامتحان وذهابها لاستلام بطاقة الرقم القومي الخاصة بها بقيام مراقب الامتحان بسؤالها (( انتى مسلمه أم مسيحية )) وكذا فوجئت بقيام إحدى المراقبات بجذب مراقبة أخرى وقالت لها (( تعالي شوفي لابسه ايه )) وقامت إحداهما بمخاطبة الطالبة حبيبة طارق قائلة لها (( انتي نسيتي تلبسي بنطلونك ولا ايه )) وعقب ذلك وجهت إحداهما حديثها للأخرى في إشارة للطالبة سالفة الذكر (( دي مسلمة وقلعت الحجاب وقررت تبقى مش محترمة وقليلة الأدب وزمان كانت محجبة ومحترمه وهي من الإسكندرية وهما كدا الإسكندرانية ))


وقال صبري:ـ أن هذا الفعل يشكل اركان جريمة التنمر المؤثمة بموجب نص المادة (309مكررًا ب) من قانون العقوبات والتي نصت على أنه:(( يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر ))


وطالب صبري:ـ بالتحقيق فيما ورد ببلاغه وتقديم مرتكبي الواقعة سالفة الذكر للمحاكمة الجنائية.

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