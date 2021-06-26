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عاجل - الأهلي يضرب شباك الترجي بالهدف الثاني (فيديو)

السبت 26/يونيو/2021 - 10:15 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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نجح محمد شريف مهاجم الأهلي في إحراز الهدف الثاني للأهلي أمام الترجي التونسي في المباراة المقامة بينهما على ستاد السلام بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفي الدقيقة 56 مرر محمد مجدي أفشة كرة بينية لمحمد شريف ضرب بها دفاعات الترجي التونسي ليسددها قوية وتسكن  الشباك معلنا الهدف الثاني للمارد الأحمر.

نجح محمد شريف مهاجم الأهلي في إحراز الهدف الثاني للأهلي أمام الترجي التونسي في المباراة المقامة بينهما على ستاد السلام بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفي الدقيقة 56 مرر محمد مجدي أفشة كرة بينية لمحمد شريف ضرب بها دفاعات الترجي التونسي ليسددها قوية وتسكن  الشباك معلنا الهدف الثاني للمارد الأحمر.

ويتقدم الأهلي على الترجي التونسي بهدفين دون مقابل سجل الهدف الأول علي معلول من ركلة جزاء فيما تكفل محمد شريف بإحراز الهدف الثاني.

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نهائي دوري أبطال إفريقيا محمد شريف الترجي الأهلي

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