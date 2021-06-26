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الري تطمئن المصريين بشان "سد واو"

السبت 26/يونيو/2021 - 10:18 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور ممدوح عنتر، رئيس قطاع شئون مياه النيل بوزارة الري، إنه لا قلق من توجه جنوب السودان لإنشاء سد على النيل الأبيض، موضحا أن "سد واو" سعته التخزينية قليلة تصل إلى 2 مليار متر مكعب.

وأشار "عنتر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه مشروع متعدد الأغراض، لافتا إلى أن السد في طور الدراسات والبحث عن مصادر التمويل، وهناك تنسيق أول بأول مع مصر.

وأكد رئيس قطاع شئون مياه النيل بوزارة الري، أن "سد واو" لن يؤثر أبد على حصة مصر المائية، بالعكس سيكون له أثر في الارتقاء بمستوى المعيشة للأشقاء في جنوب السودان.

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