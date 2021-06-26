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البنك المركزي يطرح أول عملة بلاستيكية احتفالاً بذكرى 30 يونيه

السبت 26/يونيو/2021 - 10:05 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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يطرح البنك المركزي المصري أول عملة بلاستيكية خلال أيام بالتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، على أن يتم البدء في طرح فئات 10 و20 جنيهًا في السوق تباعًا من دار طباعة النقد التابعة للبنك المركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة التي سيتم افتتاحها بالتزامن مع احتفالات الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن البنك يعمل على تغيير العملة من فئة 10 و20 جنيهًا لتصنع من البوليمرات، وذلك من بداية العام المقبل مع بدء تشغيل المطبعة الجديدة التابعة للبنك المركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة:

وتأتي أهم 10 معلومات عن العملة الجديدة وهي:

1_ طرح أول عملة بلاستيكية من فئة 10 جنيهات.

2- مخطط إصدار عملة بلاستيكية من فئة 20 جنيهًا في ديسمبر 2021.

3- الـ10 جنيهات البلاستيك لن تلغي الـ10 جنيهات الورقية.

4- يسمح بتداول العملات البلاستيكية والورقية معًا.

5- تصنع العملات البلاستيكية من مادة البوليمر.

6- عمرها الافتراضي 3 أضعاف نظيرتها الورقية.

7- مقاومة للتلف وضد الماء.

8- عملات غير ملوثة للبيئة في صناعتها.

9- انخفاض تكلفتها نظرًا لعمرها الافتراضي الأطول.

10- مقاومة للتزييف كما ستسهم العملات البلاستيكية في القضاء تدريجيًا على الاقتصاد الموازي، ومحاربة تزييف العملة، والسيطرة على السوق النقدية.

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عملة بلاستيكية البنك المركزي اخبار مصر اخبار الاقتصاد 30 يونيه

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