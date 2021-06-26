عاجل - الأهلي يقضي على الترجي بالهدف الثالث ويتأهل لنهائي الأبطال (فيديو)

نجح حسين الشحات لاعب الأهلي في إحراز الهدف الثالث لفريقه في شباك الترجي التونسي في المباراة المقامة بينهما على ستاد السلام بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وفي الدقيقة 60 تسلم الشحات تمريرة طولية وضعته منفردا بمعز بن شريفية ليضعها داخل الشباك ويسجل الهدف الثالث للفريق الأحمر.





ويتقدم الأهلي على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون مقابل سجل الهدف الأول علي معلول من ركلة جزاء فيما تكفل محمد شريف بإحراز الهدف الثاني فيما سجل الشحات الهدف الثالث.



