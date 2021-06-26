"الري": توفير أحدث الأجهزة الإلكترونية لمزارعى الأراضى القديمة





أكد الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والاتصالات بوزارة الرى، أن الوزارة نجحت فى توفير أجهزة الرى الحديث والإليكترونية للمزارعى الأراضى القديمة وبأسعار فى متناول الجميع، وذلك استكمالا لمنظومة تطوير شبكات الرى القديمة الى الرى الحديث للقضاء على مشاكل نقص المياه.



وأضاف خلال لقائه بالإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامج "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس ٢، أن الوزارة تستخدم أساليب الرى الذكى، وتطوير أجهزة التحكم فى شبكات الرى لصاح المزارعين، مشيرًا أن تطوير أجهزة الرى الحديث يتم بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع وخبراء البرمجة الإليكترونية، لافتا الى أجهزة الرى الحديثة قادرة على قياس احتياجات النبات بطريقة ميكانيكية.



