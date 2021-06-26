مستشار وزير الري: 2 مليار جنيه تكلفة تبطين ٧ آلاف كيلو متر من الترع بالمحافظات



أكد الدكتور عبد اللطيف خالد، مستشار وزارة الموارد المائية، أن تكلفة الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع القومى لتبطين الترع وتأهيل المساقى، بمساحة ٧ آلاف كيلو متر، بلغت ٢ مليار جنيه، وانه تم بالفعل الانتهاء من تحويل ٣٠٠ ألف فدان بالتنسيق مع المزارعين وناقص ٣ مليون و٣٠٠ الف فدان.





وأوضح خبير وزارة الرى خلال لقائه ببرنامج الجدعان الذي يقدمه الإعلامي محمد غانم علي قناة القاهرة والناس2، انه تمت الموافقة على تدبير التمويل اللازم لمسافة ٨.٥ كيلو متر إضافية، لافتا الى أن ما تم تنفيذه حتى الآن من المرحلة الأولى بلغ ١٨٧٠ كيلو متر، وأن هناك توجيهات رئاسية صدرت بسرعة تحويل الزراعة بالأراضى الزراعية القديمة الى الرى الحديث، لافتا الى أن مساحة الأراضى القديمة تبلغ ٤ مليون فدان.



