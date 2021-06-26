خيري رمضان: جيهان السادات تعانى من مياه على الرئة وحالتها مستقرة اليوم



كشف الإعلامي خيري رمضان، عن استقرار الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بعد دخولها العناية المركزة لتعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، قائلا "أن جيهان السادات تعانى من مياه على الرئة والحالة الصحية اليوم مستقرة بشكل أكبر".



وأضاف "رمضان"، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن جيهان السادات مثلت المرأة المصرية ولها أدوار كثيرة حينما كانت قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات وهي شخصية مفكرة، مؤكدا أن جيهان السادات في وجدان الشعب المصري ولها تاريخ ويجب احترام التاريخ بكل تفاصيله.



وتابع الإعلامي خيري رمضان، عن الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات، "تعاني من مياه على الرئة، ونتمنى لها الشفاء العاجل".