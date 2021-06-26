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استشاري يكشف حقيقة تأثير الحمى الروماتيزمية على القلب

السبت 26/يونيو/2021 - 10:27 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور أحمد الوكيل، استشاري جراحة القلب بكلية طب القصر العيني، إن هناك ضرورة لاستكمال علاج الحمى الروماتيزمية لمدة 10 أيام حتى مع تحسن الوضع، حتى لا يحدث مشاكل في صمامات القلب، خاصة وأن الميكروب لا يموت بصورة سريعة.

وتابع "الوكيل"، خلال حواره مع الإعلامي خالد صقر، ببرنامج "شارع القلب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن الارتجاع المتوسط في الصمامات أمر شائك جدًا في الطب، لأن هناك ضرورة لتقيم هذا الأمر بشكل دقيق جدًا، لوصف العلاج اللازم سواء التدخل الجراحي أو الدوائي

ولفت إلى أن هناك إمكانية لاستكمال الحمل في الغالب، مع الارتجاع المتوسط في الصمامات، وبعد ذلك يتم تقييم الحالة، وفي حال وجود خطورة، يتم منع إجراء الحمل مرة أخرى.

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