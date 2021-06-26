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برلمانية تطالب بحملات توعوية لمواجهة "التنمر"

السبت 26/يونيو/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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استنكرت النائبة إحسان شوقي، عضو مجلس النواب، واقعة التنمر ضد "فتاة الفستان"، والسخرية التي تعرضت لها الطالبة حبيبة طارق من جهة المراقبين، بسبب ارتدائها فستانا في قاعة الامتحانات بكلية الآداب جامعة طنطا.

وقالت "شوقي" في تصريحات صحفية لها اليوم: إن مواجهة ظاهرة التنمر أصبحت أمرًا ضروريًا، لاسيما بعد انتشارها بشكل كبير جدًا في المجتمع، الأمر الذي يشكل تهديدًا وخطرًا كبيرًا.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن تغليظ عقوبة التنمر ليست كافية لمواجهة تلك الظاهرة، بل لابد من إطلاق حملات توعوية تشارك فيها الوزارات المختصة، والمجتمع المدني، وتابعت: "الأسرة أول وأهم ركائز وعوامل مواجهة ظاهرة التنمر، وعلى الإعلام تسليط الأضواء على تلك الظاهرة الخطيرة".

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