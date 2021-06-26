هيثم الحاج: معرض القاهرة للكتاب أكبر تجمع للناشرين في ظل كورونا



كشف الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، كواليس إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب في ظل جائحة كورونا، قائلا إنه أبلغ مجلس الوزراء إن قرار إقامة المعرض يحتاج لـ55 يوما قبلها لتجهيز المعرض.



وأضاف الحاج خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن موعد المعرض كان في يناير في ذروة إصابات كورونا، وإقامة المعرض كانت تبعا لقرارات مجلس الوزاء من حيث الإتاحة للفاعليات أو عدم الإتاحة.



وأردف:"البعض تساءل لماذا يقام مهرجان القاهرة السينمائي ولا يقام معرض الكتاب، الأمر مختلف كليا، جمهور المعرض كبير وليس لهم خط سير"، مشيرا إلى أن عدد الزوار وصل في يوم جمعة 600 ألف زائر".



وتابع:"كان التحدي هل نلغي المعرض أو نؤجله، فتم تأجيله لشهر يونيو نظرا للظروف الإجرائية الخاصة بكورونا، وأنشأنا أول منصة إلكترونية للمعرض، وعملنا اختراع محصلش في معارض الكتاب، لأول مرة تدخل المنصة تلاقي المعرض 3D، تقدر تشوف الكتب ويمكن شراءها لو أتاحت دار النشر الشراء".



وأكد هيثم الحاج، أن الهدف الأساسي من المعرض هذا العام الترويج للقراءة وبيع الكتب، مشيرا إلى اشتراك 700 ناشر مصري، بعضهم طلبوا الدخول بتوكيلات فقط، أي إسناد الكتب لدور نشر أخرى، وجملة عدد الناشرين المصيين والعرب والأجانب 1218 ناشرا.



وأردف:"معرض القاهرة الدولي للكتاب أكبر تجمع للناشرين في ظل كورونا".



وكشف الحاج عن تجربة رؤية جديدة للفاعليات، وه ندوات مسجلة وممنتجة سيتم رفعها على المنصة في مواعيد ثابتة، مردفا: "مفيش ندوات ولا حفلات، فقط سوق كتاب".



ولفت إلى أنه تم تحديد عدد زوار المعرض 100 ألف زائر يوميا، أي أن إجمالي زوار المعرض سيصل إلى مليون نصف المليون زائر.