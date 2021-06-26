هيثم الحاج: معرض القاهرة للكتاب أكبر تجمع للناشرين في ظل كورونا

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هيثم الحاج: معرض القاهرة للكتاب أكبر تجمع للناشرين في ظل كورونا
السبت 26/يونيو/2021 - 10:29 م
داليا الحسين
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كشف الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، كواليس إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب في ظل جائحة كورونا، قائلا إنه أبلغ مجلس الوزراء إن قرار إقامة المعرض يحتاج لـ55 يوما قبلها لتجهيز المعرض.
وأضاف الحاج خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن موعد المعرض كان في يناير في ذروة إصابات كورونا، وإقامة المعرض كانت تبعا لقرارات مجلس الوزاء من حيث الإتاحة للفاعليات أو عدم الإتاحة.
وأردف:"البعض تساءل لماذا يقام مهرجان القاهرة السينمائي ولا يقام معرض الكتاب، الأمر مختلف كليا، جمهور المعرض كبير وليس لهم خط سير"، مشيرا إلى أن عدد الزوار وصل في يوم جمعة 600 ألف زائر".
وتابع:"كان التحدي هل نلغي المعرض أو نؤجله، فتم تأجيله لشهر يونيو نظرا للظروف الإجرائية الخاصة بكورونا، وأنشأنا أول منصة إلكترونية للمعرض، وعملنا اختراع محصلش في معارض الكتاب، لأول مرة تدخل المنصة تلاقي المعرض 3D، تقدر تشوف الكتب ويمكن شراءها لو أتاحت دار النشر الشراء".
وأكد هيثم الحاج، أن الهدف الأساسي من المعرض هذا العام الترويج للقراءة وبيع الكتب، مشيرا إلى اشتراك 700 ناشر مصري، بعضهم طلبوا الدخول بتوكيلات فقط، أي إسناد الكتب لدور نشر أخرى، وجملة عدد الناشرين المصيين والعرب والأجانب 1218 ناشرا.
وأردف:"معرض القاهرة الدولي للكتاب أكبر تجمع للناشرين في ظل كورونا".
وكشف الحاج عن تجربة رؤية جديدة للفاعليات، وه ندوات مسجلة وممنتجة سيتم رفعها على المنصة في مواعيد ثابتة، مردفا: "مفيش ندوات ولا حفلات، فقط سوق كتاب".
ولفت إلى أنه تم تحديد عدد زوار المعرض 100 ألف زائر يوميا، أي أن إجمالي زوار المعرض سيصل إلى مليون نصف المليون زائر.
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