Advertisements

هيثم الحاج: معرض القاهرة للكتاب أكبر تجمع للناشرين في ظل كورونا

السبت 26/يونيو/2021 - 10:29 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements

كشف الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، كواليس إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب في ظل جائحة كورونا، قائلا إنه أبلغ مجلس الوزراء إن قرار إقامة المعرض يحتاج لـ55 يوما قبلها لتجهيز المعرض.

وأضاف الحاج خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن موعد المعرض كان في يناير في ذروة إصابات كورونا، وإقامة المعرض كانت تبعا لقرارات مجلس الوزاء من حيث الإتاحة للفاعليات أو عدم الإتاحة.

وأردف:"البعض تساءل لماذا يقام مهرجان القاهرة السينمائي ولا يقام معرض الكتاب، الأمر مختلف كليا، جمهور المعرض كبير وليس لهم خط سير"، مشيرا إلى أن عدد الزوار وصل في يوم جمعة 600 ألف زائر".

وتابع:"كان التحدي هل نلغي المعرض أو نؤجله، فتم تأجيله لشهر يونيو نظرا للظروف الإجرائية الخاصة بكورونا، وأنشأنا أول منصة إلكترونية للمعرض، وعملنا اختراع محصلش في معارض الكتاب، لأول مرة تدخل المنصة تلاقي المعرض 3D، تقدر تشوف الكتب ويمكن شراءها لو أتاحت دار النشر الشراء".

وأكد هيثم الحاج، أن الهدف الأساسي من المعرض هذا العام الترويج للقراءة وبيع الكتب، مشيرا إلى اشتراك 700 ناشر مصري، بعضهم طلبوا الدخول بتوكيلات فقط، أي إسناد الكتب لدور نشر أخرى، وجملة عدد الناشرين المصيين والعرب والأجانب 1218 ناشرا.

وأردف:"معرض القاهرة الدولي للكتاب أكبر تجمع للناشرين في ظل كورونا".

وكشف الحاج عن تجربة رؤية جديدة للفاعليات، وه ندوات مسجلة وممنتجة سيتم رفعها على المنصة في مواعيد ثابتة، مردفا: "مفيش ندوات ولا حفلات، فقط سوق كتاب".

ولفت إلى أنه تم تحديد عدد زوار المعرض 100 ألف زائر يوميا، أي أن إجمالي زوار المعرض سيصل إلى مليون نصف المليون زائر.

أخبار تهمك

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

منذ حوالي 23 ساعة

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - علي معلول يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك الترجي (فيديو)

منذ ساعة و 9 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الترجي أمام الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. المحكمة تحدد جلسة 8 يوليو لإنتداب خبير إجتماعي عن المتهمين الحدث بقضية الجوكر

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بعد تأهل كايزر تشيفز.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية في تشكيلة الترجي أمام الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام الترجي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل - موسيماني يجري تعديلا في تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يقضي على الترجي بالهدف الثالث ويتأهل لنهائي الأبطال (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

لاعبو الترجي يعترضون على حكم مباراة الأهلي

منذ 40 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

مصدر مقرب يكشف آخر التطورات الصحية لجيهان السادات

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:20 م

عاجل - الأهلي يقضي على الترجي بالهدف الثالث ويتأهل لنهائي الأبطال (فيديو)

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

04:31 م

مصدر مقرب يكشف آخر التطورات الصحية لجيهان السادات

07:23 م

لاعبو الترجي يعترضون على حكم مباراة الأهلي

10:06 م

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

02:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى