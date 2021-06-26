أحمد موسى عن هدف معلول في الترجي: ربنا يحميكم يارجالة (فيديو)





قال الإعلامي أحمد موسى، إن التونسي علي معلول يسجل هدف أرض جو في شباك الترجي في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقامة على استاد السلام.



وأضاف خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، « ربنا يحميكوا يا له يا رجالة النجمة العاشرة تنادينا».



وتابع الإعلامي أحمد موسى إنه بعد تسجيل الأهلي هدف التقدم في شباك الترجي: «الأهلي بيقسم في الملعب دلوقتي بعد ما طرد الحكم لاعب من الفريق المنافس مما مكن الأهلي من السيطرة تماما على منتصف الملعب».



وتمنى الإعلامي أحمد موسى أن يحصد الأهلي اللقب العاشر في مسابقة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي والتأهل إلى المباراة النهائية للبطولة الإفريقية.



