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الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

السبت 26/يونيو/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أنهى عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف طلائع الجيش، اتفاقه مع نادي الزمالك، لارتداء القميص الأبيض خلال الموسم المقبل، بعد انتهاء عقد إعارته.

وأوضحت تقارير صحفية، أن الزمالك سوف يضم اللاعب بعد انتهاء عقده مع الأهلي، حيث لم يتم توثيق عقده الجديد قبل خروجه للإعارة، وبالتالي فإن انتقاله للأبيض سيكون بشكل مجاني.

وأكدت التقارير أن عمرو جمال، تواصل مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، لمعرفة موقف الأحمر من عودته.

وأشار سيد عبدالحفيظ للاعب، إلى أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، يرفض عودته للفريق، وعليه فأنهى اتفاقه مع الزمالك.

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عمرو جمال طلائع الجيش الزمالك الأهلي

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