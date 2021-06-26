لجنة الحكام الرئيسية تختار حكام الفيوم لإدارة المباريات الهامة



اسندت لجنة الحكام الرئيسية بالإتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الكابتن وجيه احمد رئيس اللجنة اليوم إدارة المباريات الهامة والتى تحدد مصير الفرق فى القسم الثانى لمجموعة الصعيد هبوطا وصعودا.



تم اختيار 6 حكام من منطقة الفيوم وهم عمرو رمضان حكما لمباراة اسمنت اسيوط والشرقية للدخان ومعه مصطفى حسين حكما مساعدا والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق واحمد جمال حكما لمباراة طهطا والالمونيوم والتى انتهت بفوز الالمونيوم 31 وحسام عشرى حكما مساعدا فى مباراة الإعلاميين وبترول اسيوط واحمد ميلاد حكما مساعدا فى مباراة المنيا وسمسطا وبدوى إبراهيم حكم رابع فى مباراة تليفونات بنى سويف وبنى سويف.



كانت اللجنة الرئيسية قد وضعت ثقتها فى لجنة الحكام الجديدة برئاسة الكابتن شعبان صادق رئيس اللجنة وسيد الشورة عضو اللجنة وحكام منطقة الفيوم وتم اختيار الحكم عمرو رمضان والمساعدين ومصطفى حسن ورجب محمد لادارة المباريات الهامة وفرق المقدمة فى الدورى الممتاز الاهلى والزمالك وبيراميدز

وادارة المباريات الهامة فى دورى القسم الثالث فى منطقتى الجيزة والقاهرة وتم اختيار طاقم تحكيم فيومى ضم كل من عمرو رمضان ومصطفى حسين وشريف حسن لادارة اهم مباريات دورى القسم الثالث بمجموعة الفيوم وبنى سويف وهى مباراة طامية وابشواى والتى اقيمت على ملعب ابشواى وانتهت بفوز فريق طامية بهدفين نظيفين وصعودها للقسم الثالث وهبوط فريق ابشواى الى القسم الرابع.



كما تم ولأول مرة فى تاريخ المحافظة وبالتنسيق مع منطقة منطقة الفيوم لكرة القدم برئاسة الكابتن احمد صبرى البكباشى اختيار حكام منطقة الفيوم لادارة مباريات دورة الترقى للقسم الرابع ،



وصرح الكابتن شعبان صادق رئيس اللجنة أن 5 من حكام الفيوم يشاركون فى ادارة مباريات الدورى الممتاز عمرو رمضان حكم مساعد فار ومصطفى حسين ورجب محمد مساعدين وكل من بدوى ابراهيم وعلاء صبرى صادق حكم رابع.



بالإضافة إلى وجود حكام صاعدين ينتظرهم مستقبل كبير مثل علاء صبرى واحمد جمال والذين اداروا مباريات هامه فى كاس مصر ودورى القسم الثانى واسلام موسى واحمد ربيع وعلاء جمال خفاجة وحكام مساعدين هشام صبرى وكيرلس نزيه واحمد انور واسلام ضياء وبسام عبد المهيمن وحسام عشرى وشريف حسن واحمد حسين واحمد ميلاد وهناك عدد من حكام الدرجة الثانية التى سوف يتم اسناد مباريات لهم فى الموسم القادم لصقلهم والدفع بهم فى مباريات القسم الثالث والثانى.



وقدم"صادق " الشكر الى لجنة الحكام الرئيسية برئاسة الكابتن وجيه احمد والدكتور عزب حجاج نائب المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم والكابتن محمد فاروق والكابتن فهيم عمر اعضاء اللجنة على ثقتهم فى لجنة الحكام الفرعية بالفيوم وحكام المنطقة.



كانت لجنة حكام الفيوم قد تولت مهامها فى يناير الماضى واشرفت على التدريبات البدنية والفنية لحكام المنطقة.





كما قامت بمتابعتهم ميدانيا فى جميع المباريات التى اداروها فى مختلف المسابقات مما ادى الى تهيئة الحكام نفسيا وبدنيا لادارة المباريات وانعكس ذلك على ادائهم والذى شهد طفرة كبيرة واشاد الجميع بحكام الفيوم خلال المباريات التى قاموا بادارتها.

