أولسان هيونداي يفوز على فيتل في الوقت القاتل بدوري أبطال آسيا

منح هدف في الوقت المحتسب بدل الضائع بداية موفقة لأولسان هيونداي الكوري الجنوبي لحملة دفاعه عن لقبه في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه 1-0 على فيتل الفيتنامي في بانكوك اليوم السبت.





وعانى فريق المدرب هونج ميونج-بو أمام فيتل الذي تأهل لأول مرة في تاريخه إلى دور المجموعات حتى أحرز النمساوي لوكاس هينترسير هدف الفوز ليمنح حامل اللقب نقاط المباراة التي أقيمت ضمن المجموعة السادسة.





وتصدر باثوم يونايتد التايلاندي المجموعة بفارق الأهداف عن أولسان بعد فوزه 4-1 على الوافد الجديد كايا إيلويلو الفلبيني، فيما لم يحصد فيتل وكايا أي نقطة.





وأحرز كل من تيراسيل دانجدا وديوجو ثنائية لباثوم يونايتد.





وفي المجموعة التاسعة التي تقام مبارياتها في طشقند، عاد كاواساكي فرونتال الياباني للمباراة مرتين لينتصر 3-2 على دايجو الكوري الجنوبي ويبدأ مشوار البطولة بالفوز.





وأحرز لياندرو دامياو ثنائية بينها هدف رائع من ركلة خلفية ليلغي هدفي هوانغ سوون-مين وسيسينيو، قبل أن يحرز جواو شميت هدف الفوز بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني.





وفي المباراة الاخرى بالمجموعة ذاتها، تعادل بكين جوان الصيني مع يونايتد سيتي الفلبيني 1-1.





وتخوض أندية شرق آسيا مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا في بيئات معزولة في تايلاند وأوزبكستان بسبب جائحة كوفيد-19.





وتتأهل الفرق المتصدرة للمجموعات الخمس بالإضافة لأفضل ثلاثة فرق تحتل المركز الثاني إلى دور الستة عشر، وستنضم إلى ثمانية فرق تأهلت بالفعل عن منطقة الغرب التي أنهت دور المجموعات في أبريل نيسان الماضي.





وستقام الأدوار الإقصائية في سبتمبر على أن تجرى المباراة النهائية في نهاية نوفمبر المقبل.



