خبير ري: نجاح منظومة تكوين روابط مائية للمزارعين لتحويل المساقى المكشوفة إلى مغطاة



قال المهندس إبراهيم محمود خبير الموارد المائية والرى أن التمويلات البنكية التي يقدم القطاع المصرفي ستساهم في دعم القطاع الزراعي، وذلك عن طريق منح قروض ميسرة بفائدة بسيطة للمزارعين، لدعم تمويل تطوير شبكات الرى بالمحافظات ودعم تطبيق المنظومة الجديدة التي تبنتها الحكومة المصري للانتهاء من النظم القديمة.



وأضاف محمود خلال لقائه ببرنامج الجدعان الذي يقدمه الغعلامي محمد غانم علي قناة القاهرة والناس2، أن الوزارة تعمل منذ التسعينات على تطوير الرى بالأراضى القديمة وإصلاح الترع المتهالكة، ولكن بعد التكليفات الرئاسية الجديدة وإطلاق المشروع القومى لتبطين الترع وتأهيل المساقى والرى الحديث، حيث نجحت مصر فى تكوين روابط مائية للمزارعين لتحويل المساقى المكشوفة الى مغطاة وتأهيل الترع الفرعية.



وأوضح خبير الرى، أن الاراضى الجديدة تروى بآليات الرى الحديث، أما الأراضى القديمة والمتبقى منها ٣.٨ مليووون فدان فجارى العمل فيها، لافتا الى أن البنك الأهلى والبنك الزراعى المصرى يقدمان قروضا ميسرة للمزارعين للمساهمة فى تطوير الترع وتأهيل المساقى.



