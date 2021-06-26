مستقبل وطن بالفيوم بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواصل توعية الشباب تجاه العمل الحر





انطلاقا من دور حزب مستقبل وطن المجتمعى تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب.



نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، تحت رعاية النائب عبد القادر الجارحي، أمين المحافظة اللقاء التعريفي بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأمانة مركز طامية برئاسة محمود عمر، وبحضور اللواء محمد أمين أبو طالب، الأمين المساعد للحزب وائل صاوى، الأمين المساعد بطامية،

وذلك في إطار اتفاق العمل المشترك بين أمانة الحزب بالفيوم والجهاز بمشاركة المهندس أشرف درويش، مدير عام جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبحضور أمناء الشباب والمرأة والمتابعة والتواصل الاجتماعى والعمل الجماهيرى والعمال والفلاحين والإعلام وشئون العلاقات الحكومية وذوى الاحتياجات الخاصة والمشروعات الصغيرة وعدد كبير من الشباب والمرأة وأصحاب المشروعات.



تم خلال اللقاء التأكيد علي العمل الحر والتعريف بأنشطة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث استعرض مدير فرع الجهاز بالفيوم البرامج والخدمات التي يقدمها الجهاز والتسهيلات والحوافز الممنوحة من تدريب وتأهيل ودور الجهاز في حل المشاكل الإدارية والحصول على التمويل والترخيص بأقل فائدة كما تم الرد على أسئلة واستفسارات

المشاركين باللقاء.



يأتى ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة وتقديم كافة وسائل الدعم للشباب لمحاربة البطالة وتوفير حياة كريمة.

