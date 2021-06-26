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مقتل 4 أشخاص إثر سقوط منطاد هوائي بولاية نيو مكسيكو الأمريكية
السبت 26/يونيو/2021 - 10:41 م
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قُتل أربعة أشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية إثر تحطم منطاد هوائي في ولاية نيو مكسيكو.
وأوضحت قناة (سي.إن. إن.) الإخبارية الأمريكية أن المنطاد سقط في منطقة شجرية بالعاصمة بمدينة ألباكركي، أكبر مدن ولاية نيو مكسيكو، مضيفة أن شخصاً آخر نُقل إثر الحادث إلى المستشفى .
وأضافت القناة أن الحادث وقع صباح اليوم حوالي الساعة السابعة (بالتوقيت المحلي)، حيث اشتعلت النيران بالمنطاد حين سقوطه، مشيرة إلى أن أعمار الضحايا تتراوح ما بين 40 إلى 60 عاماً ومن بينهم المسؤول عن المنطاد.
وهرع رجال الإطفاء والشرطة المكسيكيين إلى موقع الحادث فور سقوط
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