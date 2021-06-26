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عاجل.. شاهد أهداف مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 26/يونيو/2021 - 10:48 م
الأهلي
الأهلي
الفجر الرياضي
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تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بعد فوزه على الترجي الرياضي التونسي 4-0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في نصف نهائي دوري الأبطال.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب في تونس بهدف نظيف سجله محمد شريف، قبل أن يفوز في مباراة الإياب بثلاثية نظيفة سجلها كل من علي معلول من ضربة جزاء ومحمد شريف وحسين الشحات الذي عاد مرة أخري لهز الشباك.

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نهائي دوري أبطال إفريقيا شاهد مباراة الأهلي والترجي بثلاثية نظيفة الترجي الاهلي

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