عاجل.. الأهلي ينتقم من الترجي بالثلاثة ويضرب موعدًا مع كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال





حجز الأهلي مقعدًا في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما كرر فوزه على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ستاد السلام بإياب نصف نهائي البطولة.





تأهل الأهلي للدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا جاء بعد تخطي عقبة الترجي التونسي بنتئجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.





وسجل ثلاثية الأهلي كلًا من علي معلول من ركلة جزاء، ومحمد شريف وحسين الشحات في الدقائق 38،56،60.





الشوط الأول

أجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تغيير وحيد في تشكيل الأهلي بالنظر إلى مباراة الذهاب حيث أشرك محمد مجدي أفشة بدلًا من صلاح محسن.





بدأ فريق الترجي التونسي المباراة ضاغطًا منذ الدقيقة الأولى من الجهة اليسرى حيث مرر إلياس شيتي تمريرة عرضية داخل منطقة جزاء الأهلي أبعدها محمد الشناوي بيده اليمنى قبل أن تُشكل خطورة على مرماه.





وفي الدقيقة 8 تهيأت الكرة لمحمد علي بن رمضان أخطر لاعبي الترجي التونسي الذي حاول التصويب لكن عمرو السولية تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة من أمامه وينجح في إفساد خطورتها.





وحصل طاهر محمد طاهر على البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء مع حلول الدقيقة 15 بعدما أعاق محمد رمضان لاعب فريق الترجي التونسي المنطلق في وسط الملعب.





ومرر محمد بن رمضان تمريرة بينية لحمدو الهوني داخل منطقة جزاء الأهلي ليتدخل بدر بانون في الوقت المناسب ويحول الكرة إلى ركلة ركنية ويُفسد محاولة خطيرة لأبناء باب سويقة.





ومرر حمدي النقاز في الدقيقة 22 تمريرة عرضية داخل منطقة جزاء الأهلي أبعدها أكرم توفيق قبل أن تصل للخطير حمدو الهوني.





وحصل محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 23 قريبة من منطقة جزاء الترجي التونسي لبسددها أفشة في الحائط البشري دون أن تُشكل أي خطورة على مرمى معز بن شريفية.





وفي الدقيقة 26 كانت أول المحاولات الهجومية لصالح أصحاب الأرض حيث مرر محمد مجدي أفشة تمريرة بينية لمحمد شريف لكنها كانت طويلة ليخرج معز بن شريفية من مرماه ويمسك بالكرة قبل أن تصل لمهاجم الأهلي.





وسدد عبد الرؤوف بن غيث لاعب الترجي التونسي تصويبة قوية في الدقيقة 27 لكن محمد الشناوي حارس الأهلي تصدى لها ببراعة وأبعدها عن مرماه، ليسدد بعدها حمدو الهوني تصويبة أخرى ضلت مرمى الأهلي.





وسقط أكرم توفيق على أرض الملعب متأثرًا بالإصابة بعد التحام مع بن غيب لاعب الفريق التونسي ليتدخل الجهاز الطبي ويقوم بعلاج اللاعب الذي عاد لاستكمال اللقاء بشكل طبيعي.





وفي الدقيقة 30 حصل طاهر محمد طاهر على ركلة حرة مباشرة نفذها علي معلول بإتقان داخل منطقة جزاء الترجي لحمدي فتحي الذي مررها عرضية لكن بدراني تدخل في الوقت المناسب وأبعد أخطر محاولات الأهلي في هذا الشوط.





وسقط طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي داخل منطقة جزاء الترجي بعد عرقلة من إلياس شيتي، ليسارع الجهاز الفني للأهلي ويطلب من حكم اللقاء أليوم نيانت اللجوء إلى تقنية الفيديو المساعد "VAR" ليحتسبها ركلة جزاء ويقوم بإشهار البطاقة الحمراء لشيتي ويُنفذها علي معلول داخل الشباك معلنًا الهدف الأول للمارد الأحمر في الدقيقة 38.





بعد هدف الأهلي الأول لجأ معين الشعباني إلى دكة بدلاء فريقه حيث قرر الدفع بمحمد أمين بن حميدة بدلًا من أنيس البدري من أجل سد الثغرة في دفاعات فريقه بعد طرد إلياس شيتي.





واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق كوقت بدل من الضائع لينتهي على واقع تقدم الأهلي بهدف نظيف.





الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني قام موسيماني المدير الفني للأهلي بإجراء التغيير الأول في صفوف فريقه بإشراك حسين الشحات بدلًا من طاهر محمد طاهر خوفًا على الأخير من البطاقة الصفراء الثانية بعدما حصل على الأولى في الشوط الأول.





وفي الدقيقة 47 مرر محمد أفشة تمريرة بينية لمحمد شريف المنطلق تجاه منطقة جزاء الترجي ليخرج معز بن شريفية من مرماه ويضغط على مهاجم الأهلي الذي مرر الكرة إلى دفاعات الفريق التونسي وتضيع محاولة حمراء لإضافة الهدف الثاني.





وحصل حسين الشحات على ركلة حرة مباشرة من الناحية اليمنى بالقرب من منطقة جزاء الترجي ليُنفذهل علي معلول بقدمه اليسرى لكن دفاع الفريق التونسي نجح في التعامل معها وأبعد الكرة عن مرماه.





وفي الدقيقة 56 مرر محمد مجدي أفشة تمريرة بينية لمحمد شريف ليضرب دفاعات الترجي ويضعه منفردًا بمعز بن شريفية ليسددها مهاجم الأهلي داخل الشباك معلنًا الهدف الثاني لأصحاب القميص الأحمر.





بعد الهدف الثاني للأهلي قام موسيماني بإجراء التغيير الثاني في صفوف فريقه بالدفع بجونيور أجاي بدلا من أليو ديانج.





ومرر محمد مجدي أفشة كرة طولية رائعة لحسين الشجات وضعته منفردًا بمعز بن شريفية حارس مرمى الترجي ليسددها داخل الشباك معلنًا الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 60 بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد "فار".









وسيطر الأهلي على مجريات المباراة بالطول والعرض في ظل النقص الذي يعاني منه الفريق التونسي بعد طرد إلياس شيتي في الشوط الأول.





وفي الدقيقة 67 انطلق أكرم توفيق من الناحية اليمنى ومرر كرة عرضية أرضية لمحمد شريف الذي سددها قوية باتجاه المرمى لكن معز بن شريفية ارتدى قفاز الإجادة وتصدى للكرة ببراعة وحولها إلى ركلة ركنية في محاولة حمراء خطيرة.





وأجرى موسيماني 3 تغييرات دفعة واحدة في صفوف الأهلي بإشراك الثلاثي محمود عبد المنعم "كهربا" ورامي ربيعة ووليد سليمان بدلًا من محمد شريف وأيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة في تغيير الهدف منه منح الراحة للثلاثي مع ضمان نتيجة المباراة.





ومع أول محاولة لوليد سليمان كادت أن تُشكل الخطورة على مرمى معز بن شريفية بعدما سدد حاوي الأهلي كرة قوية من الناحية اليسرى مرت بجوار القائم الأيسر للفريق التونسي.





وكاد كهربا أن يسجل الهدف الرابع للأهلي لكن كرته الخطيرة داخل منطقة الجزاء مرت بسنتيتمرات قليلة بجوار مرمى معز بن شريفية حارس الترجي، ليعود نفس اللاعب ويسدد كرة أخرى علت العارضة.

وفي الدقيقة 78 أجرى معين الشعباني تغييرًا آخر في صفوف فريقه بإشراك محمد أمين توجاي بدلًا من حمدو الهوني.





وكاد توجوي مهاجم الترجي التونسي أن يُقلص النتيجة لو استغل الفرصة الخطيرة التي أتيحت له في الدقيقة 86 لكنه وضع الكرة أعلى عارضة محمد الشناوي.





ومرت الدقائق المتبقية من هذا اللقاء دون جديد لينتهي بفوز الأهلي على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون مقابل وصعود المادر الأحمر لنهائي دوري أبطال إفريقيا.



