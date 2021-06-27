اليوم.."رياضة النواب" تناقش أزمات مراكز الشباب

تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب محمود حسين، اجتماعًا لها، اليوم الأحد، لمناقشة أزمات مراكز الشباب، وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب.





وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل بشأن توقف تنفيذ أعمال مشروعات الطرح الاستثماري لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.



