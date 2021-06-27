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اليوم.."رياضة النواب" تناقش أزمات مراكز الشباب
الأحد 27/يونيو/2021 - 05:37 ص
إيمان أسامة
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تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب محمود حسين، اجتماعًا لها، اليوم الأحد، لمناقشة أزمات مراكز الشباب، وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل بشأن توقف تنفيذ أعمال مشروعات الطرح الاستثماري لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.
وتنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن وقف قرار إشهار مركز شباب المنشية البحرية بمحافظة الإسكندرية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهنى، بشأن تعارض المادة 30 من لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب مع قانون الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017.
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