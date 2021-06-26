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شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي بعد التأهل لنهائي دوري الأبطال

السبت 26/يونيو/2021 - 11:00 م
افشة
افشة
الفجر الرياضي
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أشاد الإعلامي أحمد شوبير بنجم الأهلي ومنتخب مصر محمد مجدي أفشة بعد تأهل المارد الأحمر إلى المباراة النهائية.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد عبور الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 4-0 في مجموع لقائي الذهاب والإياب بنصف النهائي لملاقاة نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "في فترة التوقف سابق الزمن من أجل الوصول إلي مباراة الترجي".

وتابع: "وبالفعل كان هو المايسترو وصاحب تألق كبير في الطريق إلي العاشرة.. برافو يا أفشة لكل مجتهد نصيب". 

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