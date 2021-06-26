Advertisements

الأولمبية تهنىء الأهلي بالتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 26/يونيو/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة لجماهير وأعضاء ومجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بعد تأهل الفريق لنهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم عقب الفوز في مواجهتي الدور قبل النهائي على فريق الترجي التونسي بعد الفوز في مباراة العودة اليوم في القاهرة بنتيجة 3- 0 بعد أن فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت في تونس بنتيجة 1-0. 

وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن النادي الأهلي قدم أداء مميز وكان عند حسن ظن جماهير النادي الأهلي والجماهير المصرية وقدم لاعبي الفريق أداء رجولي مميز حتى نجح الفريق في التأهل للمباراة النهائي للمرة الثانية على التوالي بعد أن تأهل في نسخة البطولة الماضية والتي شهدت تحقيق اللقب. 

ويتمنى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية التوفيق لفريق النادي الأهلي في مباراة النهائي والفوز على فريق كايزر شيفز الجنوب إفريقي والاحتفاظ باللقب الإفريقي للمرة الثانية على التوالي والعاشر في تاريخ النادي الأهلي.
 
وأشار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن الأداء والمستوى الذي قدمه النادي الأهلي يستحق التقدير والتحية وأن هذه الانتصارات تضاف لقائمة انتصارات الرياضة المصرية التي تحقق انجازات كبيرة في السنوات الحالية في ظل الدعم الغير محدود من القيادة السياسية التي تدعم الرياضة والرياضيين بشكل غير مسبوق من أجل تحقيق الانجازات ورفع اسم مصر عاليا في جميع المحافل العربية والأفريقية والدولية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الترجي الاوليمبية الاهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يقضي على الترجي بالهدف الثالث ويتأهل لنهائي الأبطال (فيديو)

منذ أقل من ساعة

مفاجأة في تشكيل الترجي أمام الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

منذ حوالي 9 ساعات

بعد تأهل كايزر تشيفز.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ 41 دقيقة

عاجل - علي معلول يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك الترجي (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي ينتقم من الترجي بالثلاثة ويضرب موعدًا مع كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ ثلث ساعة

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

منذ يوم

مصدر مقرب يكشف آخر التطورات الصحية لجيهان السادات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شاهد أهداف مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. المحكمة تحدد جلسة 8 يوليو لإنتداب خبير إجتماعي عن المتهمين الحدث بقضية الجوكر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يجري تعديلا في تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي

منذ حوالي 4 ساعات

لاعبو الترجي يعترضون على حكم مباراة الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:50 م

عاجل.. الأهلي ينتقم من الترجي بالثلاثة ويضرب موعدًا مع كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

10:31 م

عاجل - الأهلي يقضي على الترجي بالهدف الثالث ويتأهل لنهائي الأبطال (فيديو)

10:20 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

04:31 م

مصدر مقرب يكشف آخر التطورات الصحية لجيهان السادات

07:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى