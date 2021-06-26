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عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال

السبت 26/يونيو/2021 - 11:01 م
الأهلي
الأهلي
علي نبوي
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قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، صرف مكافآت إجادة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بعد الفوز على الترجي التونسي مساء اليوم السبت بثلاثة أهداف دون رد والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء قرار الخطيب بصرف مكافآت إجادة للاعبي الأهلي بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعبون في المباراة ونجاحهم في تحقيق تكرار الفوز على الترجي التونسي والأداء الرجولي الذي ظهروا عليه.

وفاز الأهلي مساء اليوم السبت على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون مقابل ليتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا ويضرب موعدًا مع فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي الذي تخطى الوداد المغربي بهدف دون رد.

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نهائي دوري أبطال إفريقيا الوداد الخطيب الترجي الأهلي

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