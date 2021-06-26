وزيرة التضامن: توجيهات من القيادة السياسية بزيادة الاهتمام بمكافحة الإدمان (فيديو)

قالت الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك زيادة مراكز التعافي من الإدمان إلى 27 مركزًا على مستوى الجمهورية.



وأضافت "نفين" في تصريحات خاصة عبر فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت إن هناك توجيهات من القيادة السياسية بزيادة الاهتمام بمكافحة الإدمان، مشيرة إلى أن أعداد المراكز ارتفعت من 12 مركز في 7 محافظات عام 2018 إلى 27 مركز على مستوى الجمهورية.



وأشارت إلى أن هذه الزيادة يأتي في إطار تزايد الطلب على التعافي والاعتراف المجتمعي بأن المخدرات هي قضية الشعب المصري.



وفي ذات السياق قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن مصر تحيي اليوم العالمي لمكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات والذي أقرته اليوم الأمم المتحدة عام 1987، في مرسى مطروح.



وأضاف "عثمان" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أن منذ عام 2018 وكانت مصر لديها 12 مركز لعلاج الإدمان، ولكن حاليًا تم تطوير البنية التحتية لهذه المراكز بوجود 27 مركز علاجي داخل 17 محافظة.



وأشار إلى أنه سيتم افتتاح مركزي في محافظة قنا والشرقية ومركز آخر في إمبابة بسعة 220 سرير، مؤكدًا أن علاج الإدمان لا تتوقف على سحب المخدر من الجسم، ولكن تمتد إلى التأهيل النفسي والاجتماعي والدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي.



وأوضح مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه سيتم دعم المتعافين بمشروعات صغيرة وتم تدريب5 آلاف متعافي في إطار مبادرة "بايدينا" ببناء المراكز العلاجية الجديدة.