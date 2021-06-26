تعليق ناري من أحمد موسي على ثلاثية الأهلي (فيديو)

علق الإعلامي أحمد موسى، على تسجيل حسين الشحات لاعب الأهلي هدفا ثالثا لفريقه في شباك الترجي التونسي، في الدقيقة 60 من لقاء إياب نصف نهائي أبطال إفريقيا، على ملعب السلام، قائلًا إن « المارد الأحمر نجم إفريقيا ولديه الحلول لكافة المشكلات، وكان بإمكانه تسجيل 5 أهداف، ومفيش ترجي النهارده، مع احترامي للترجي لكن الأهلي كان مبدعًا».



وأضاف «موسى» خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية صدى البلد، أن رجال النادي الأهلي سيطروا على المباراة، موجها في الوقت نفسه التحية للأشقاء في تونس.



وتابع: أن محمد مجدي أفشة لاعب الأهي كان يمرر الكرات بحرفية، مما ساعد على الفوز، وأن محمد شريف يستطيع التسديد دون النظر إلى المرمى، مضيفًا أن أداء الأهلى في المباراة كان مثل البرازيل تمامًا.



يذكر أن النادي الأهلي سجل 3 أهداف في في شباك الترجي التونسي، كان أولهم من علي معلول في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، من ركلة جزاء، بعد تعرض طاهر محمد طاهر لشد داخل منطقة الجزاء.



وسجل محمد شريف لاعب الأهلي هدف ثان لفريقه في شباك الترجي التونسي، في الدقيقة 56 من لقاء إياب نصف نهائي أبطال إفريقيا، على ملعب السلام.



وسجل حسين الشحات لاعب الأهلي هدف ثالث لفريقه في شباك الترجي التونسي، في الدقيقة 60 من لقاء إياب نصف نهائي أبطال إفريقيا، على ملعب السلام لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثية ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.





