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كييزا "البديل" يشعل ملعب ويمبلي بالهدف الأول لإيطاليا أمام النمسا (فيديو)

السبت 26/يونيو/2021 - 11:03 م
كييزا
كييزا
الفجر الرياضي
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سجل منتخب إيطاليا هدفه الأول في شباك النمسا في المواجهة التي تجمعهما حاليا على ملعب ويمبلي في دور الستة عشر من بطولة أمم أوروبا.

كييزا يسجل الهدف الأول لمنتخب إيطاليا

وجاء هدف إيطاليا الأول في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي الأول عن طريق النجم فريدريكو كييزا بعد أن استلم كرة جميلة ومر من المدافع ووضعها بصورة رائعة.

وكان الوقت الأصلي من المباراة التي تقام على ملعب ويمبلي انتهت بالتعادل السلبي رغم المحاولات العديدة من المنتخبين.



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