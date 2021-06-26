Advertisements

"العاشرة تقترب".. ماذا يفعل الأهلي في المباريات النهائية لدوري أبطال إفريقيا؟

السبت 26/يونيو/2021 - 11:00 م
الأهلي
الأهلي
علاء خليف
Advertisements
حسم فريق الأهلي تأهله رسميا إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على ضيفه الترجي التونسي بنتيجة 3-0 في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
تقدم علي معلول للأهلي بالهدف الأول بالدقيقة 38 من ركلة جزاء، وأضاف محمد شريف الهدف الثاني للأهلي بالدقيقة 56، بينما اختتم حسين الشحات ثلاثية المارد الأحمر بالدقيقة 60 من زمن المباراة.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي انتهت بفوز الأهلي 1-0، ليتأهل للمباراة النهائية للبطولة متفوقا بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة عشر في تاريخه، حيث سبق وخاض المارد الأحمر المباراة النهائية للبطولة القارية 13 مرة، حصد لقب البطولة 9 مرات وهو الأكثر تتويجًا باللقب القاري، بينما خسر النهائي 4 مرات سابقة.

حصد النادي الأهلي لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020)، بينما فشل المارد الأحمر في التتويج بلقب البطولة في 4 نسخ أعوام (1983، 2007، 2017، 2018)

ويصطدم الأهلي بنظيره فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها 17 يوليو المقبل، وذلك بعدما تأهل الأخير على حساب فريق الوداد المغربي.

أخبار تهمك

مفاجأة في تشكيل الترجي أمام الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شاهد أهداف مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - موسيماني يجري تعديلا في تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يقضي على الترجي بالهدف الثالث ويتأهل لنهائي الأبطال (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي ينتقم من الترجي بالثلاثة ويضرب موعدًا مع كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ ثلث ساعة

مصدر مقرب يكشف آخر التطورات الصحية لجيهان السادات

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ 40 دقيقة

لاعبو الترجي يعترضون على حكم مباراة الأهلي

منذ ساعة

بعد تأهل كايزر تشيفز.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل - علي معلول يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك الترجي (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

منذ يوم

عاجل.. المحكمة تحدد جلسة 8 يوليو لإنتداب خبير إجتماعي عن المتهمين الحدث بقضية الجوكر

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:50 م

عاجل.. الأهلي ينتقم من الترجي بالثلاثة ويضرب موعدًا مع كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

10:31 م

عاجل - الأهلي يقضي على الترجي بالهدف الثالث ويتأهل لنهائي الأبطال (فيديو)

10:20 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

04:31 م

مصدر مقرب يكشف آخر التطورات الصحية لجيهان السادات

07:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى