"العاشرة تقترب".. ماذا يفعل الأهلي في المباريات النهائية لدوري أبطال إفريقيا؟

حسم فريق الأهلي تأهله رسميا إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على ضيفه الترجي التونسي بنتيجة 3-0 في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تقدم علي معلول للأهلي بالهدف الأول بالدقيقة 38 من ركلة جزاء، و أضاف محمد شريف الهدف الثاني للأهلي بالدقيقة 56، بينما اختتم حسين الشحات ثلاثية المارد الأحمر بالدقيقة 60 من زمن المباراة.





وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي انتهت بفوز الأهلي 1-0، ليتأهل للمباراة النهائية للبطولة متفوقا بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين.



