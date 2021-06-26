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"العاشرة تقترب".. ماذا يفعل الأهلي في المباريات النهائية لدوري أبطال إفريقيا؟
السبت 26/يونيو/2021 - 11:00 م
علاء خليف
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حسم فريق الأهلي تأهله رسميا إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على ضيفه الترجي التونسي بنتيجة 3-0 في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
تقدم علي معلول للأهلي بالهدف الأول بالدقيقة 38 من ركلة جزاء، وأضاف محمد شريف الهدف الثاني للأهلي بالدقيقة 56، بينما اختتم حسين الشحات ثلاثية المارد الأحمر بالدقيقة 60 من زمن المباراة.
وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي انتهت بفوز الأهلي 1-0، ليتأهل للمباراة النهائية للبطولة متفوقا بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين.
وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة عشر في تاريخه، حيث سبق وخاض المارد الأحمر المباراة النهائية للبطولة القارية 13 مرة، حصد لقب البطولة 9 مرات وهو الأكثر تتويجًا باللقب القاري، بينما خسر النهائي 4 مرات سابقة.
حصد النادي الأهلي لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020)، بينما فشل المارد الأحمر في التتويج بلقب البطولة في 4 نسخ أعوام (1983، 2007، 2017، 2018)
ويصطدم الأهلي بنظيره فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها 17 يوليو المقبل، وذلك بعدما تأهل الأخير على حساب فريق الوداد المغربي.
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