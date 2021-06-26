مستقبل وطن إطسا يكرم أوائل الشهادة الإعدادية بالفيوم



إنطلاقا من دور حزب مستقبل وطن المجتمعى تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب وتحت رعاية النائب عبد القادر الجارحي أمين المحافظة.



كرمت أمانة مركز إطسا لحزب مستقبل وطن، برئاسة عماد اللواج، عدد (٢١) طالب وطالبه الواحد والعشرون الأوائل بالشهادة الإعدادية على مستوى مركز إطسا، كذلك تم تكريم كل من مدير الإدارة التعليمية ومديرالتعليم الإعدادى ومديري المدارس التي حقق طلابها تفوقًا في نتيجة الشهادة الإعدادية، اعترافًا بدورهم في إدارة مؤسساتهم التعليمية بنجاح ومساعدتهم للطلاب على التفوق.



أكد أمين المركز إن هذا التكريم يأتي في إطار المشاركة المجتمعية للحزب بمركز إطسا ليكون دافعًا لهؤلاء الطلاب على الاستمرار في تفوقهم وتشجيعًا لهم لبدء المرحلة الثانويه بروح معنوية مرتفعةحضر التكريم، النائب يوسف الشاذلي عضو مجلس النواب أمين تنظيم

المحافظة، والنائب كمال أبوجليل عصومجلس النواب، والنائب حاتم المليجي عضو مجلس الشيوخ، والنائب وليد هويدي عضو مجلس الشيوخ، والنائب أيمن شكرى عضو مجلس النواب،أحمد أبوسيف الأمين المساعد وأمال المليجي أمينة المرأة وحازم قاسم أمين الشباب وعادل عبدالفتاح أمين الإعلام وعبدالعظيم القويضي أمين العلاقات العامة وعبير أبوهجار علاقات عامه المحافظه وخديجه ابوالقاسم علاقات عامة امانة اطسا وحسام ضيف الله أمين الشئون البرلمانية وحسن الدبيكي وعلى بريك عضوي هيئة مكتب الحزب وأيمن صبره امين المجالس المحلية وابراهيم خميس آمين العمل الجماهيرى وعيدالدشاشي امين مساعد التعليم ويحيى أبوسريع والدكتور حمدى عبده مدير الإدارة التعليمية باطسا وبليغ حمدى مدير التعليم الإعدادى وأمناء الوحدات الحزبية وهيئتي مكتب الشباب والمرأه



حيث قام أمين المركز والنواب بتكريم أوائل الشهادة الإعدادية بمركز إطسا وتوزيع عدد من الجوائز والهدايا القيمة تشجيعًا لهم على مواصلة العمل والتفوق.





وخلال الحفل، أعرب اللواج والساده النواب عن سعادتهم بتكريم الطلاب المتفوقين، كون التعليم هو العامل الأساسي في تقدم الشعوب، بالإضافة إلى اهتمام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم وعدم ادخار أي جهد لدعم الطلاب وتطوير قدراتهم.

