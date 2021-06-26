البابا تواضروس: زيارة الأطفال لمتحف القوات الجوية "خط جديد في التربية"

أعرب البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن سعادته بزيارته لمتحف القوات الجوية، قائلا: "سعدت بزيارة المتحف.. ومتابعة التاريخ المجيد لقواتنا الجوية".



وأشار "البابا تواضروس"، خلال تقرير مصور ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن زيارة الأطفال لمتحف القوات الجوية شيىء ممتع، معتبرا أنه خط جديد لتربية الأطفال، معلقا: "بنزرع بداخل أطفالنا خط الوطنية".



وقال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه مهتم بالأطفال، معلقا: "إحنا في زمن العلم.. وباعتباري مهتم بالطفولة سعيد بزيارة الأطفال للمتحف"..

