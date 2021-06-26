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طالب يطعن زميله بسلاح أبيض بدار السلام

السبت 26/يونيو/2021 - 11:14 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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نجح رجال مباحث القاهرة فى ضبط طالب طعن زميله أثناء مشاجرة وتسبب في إصابته بجروح قطعية بالجانب الأيسر من البطن وجروح بالرأس باستخدام سلاح أبيض وفر هاربا.

كانت البداية عندما تلقي قسم شرطة دار السلام بلاغ من غرفة النجدة يفيد بورود اتصال تليفوني من سويتش مستشفى السلام الدولي بوصول مصاب بجروح قطعية إثر مشاجرة، بالانتقال للفحص تم التقابل مع المصاب وتبين أنه يدعى س م، ٢١ سنة، طالب بكلية التربية الرياضية، وتبين أنه مصاب بطعنة بالجانب الأيسر وجرح قطعي بالرأس، وبسؤاله اتهم م ع، وغير معلوم باقي بياناته - بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته.

وبإخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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