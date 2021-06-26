Advertisements

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

السبت 26/يونيو/2021 - 11:18 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
تحدث معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي عن خسارة فريقه أمام مضيفه الأهلي بثلاثة أهداف دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشعباني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة :" خططنا أن لا نكون رد فعل أمام الاهلي وبدأنا بشكل جيد لكن ركلة الجزاء والبطاقة الحمراء اثروا علينا".

وأضاف :"بكل روح رياضية نتقبل الهزيمة في مباراة اليوم أمام الأهلي".

وتابع :"خنقنا الأهلي في أول ٣٥ دقيقة ولكن لم نستغل الفرص ونسجل قبل ركلة الجزاء.. وصعب تواجه الأهلي لمدة ساعة وأنت منقوص من لاعب".

وعن إمكانية إقالته بعد الخسارة في مباراة اليوم قال :"أنا ابن الترجي التونسي ومدرب محترف ولم أبخل على الفريق بأي شئ وسأخدم النادي من أي موقع سواء تواجدت أو رحلت والحمد لله أنا راض عن مشواري". 

وأوضح :" لا يوجد فرق كبير بين مواجهتي الأهلي والزمالك هذا الموسم، ولا أحب الدخول في مقارنات بينهما لأنهما فريقين كبار في مصر وافريقيا".

وأشار :"ظروف المباراة لم تخدمنا وهذه من أفضل مباريات الترجي هذا العام، استحوذنا وأهدرنا لكن لم نسجل".

واختتم تصريحاته :"الأهلي لديه ذكريات جميلة وأخرى سيئة في رادس أمام الترجي.. ولا يمكن أن ننسى ما حدث في ٢٠١٨".

أخبار تهمك

موسيماني يُكرر انجاز محمود الجوهري بعد تأهل الأهلي للنهائي الأفريقي

منذ أقل من نصف ساعة

تعثر انضمام نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعة

عاجل - الأهلي يقضي على الترجي بالهدف الثالث ويتأهل لنهائي الأبطال (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - موسيماني يجري تعديلا في تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مصدر مقرب يكشف آخر التطورات الصحية لجيهان السادات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

نجم بيراميدز يسعي للانتقال إلى الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعة الا ربع

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 16 دقيقة

أول تعليق من موسيماني بعد تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 40 دقيقة

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي بعد التأهل لنهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. الأهلي ينتقم من الترجي بالثلاثة ويضرب موعدًا مع كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 27 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:18 م

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

عاجل.. الأهلي ينتقم من الترجي بالثلاثة ويضرب موعدًا مع كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

10:50 م

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

10:31 م

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال

11:01 م

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي بعد التأهل لنهائي دوري الأبطال

11:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى