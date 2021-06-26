أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

تحدث معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي عن خسارة فريقه أمام مضيفه الأهلي بثلاثة أهداف دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وقال الشعباني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة :" خططنا أن لا نكون رد فعل أمام الاهلي وبدأنا بشكل جيد لكن ركلة الجزاء والبطاقة الحمراء اثروا علينا".





وأضاف :"بكل روح رياضية نتقبل الهزيمة في مباراة اليوم أمام الأهلي".





وتابع :"خنقنا الأهلي في أول ٣٥ دقيقة ولكن لم نستغل الفرص ونسجل قبل ركلة الجزاء.. وصعب تواجه الأهلي لمدة ساعة وأنت منقوص من لاعب".





وعن إمكانية إقالته بعد الخسارة في مباراة اليوم قال :"أنا ابن الترجي التونسي ومدرب محترف ولم أبخل على الفريق بأي شئ وسأخدم النادي من أي موقع سواء تواجدت أو رحلت والحمد لله أنا راض عن مشواري".





وأوضح :" لا يوجد فرق كبير بين مواجهتي الأهلي والزمالك هذا الموسم، ولا أحب الدخول في مقارنات بينهما لأنهما فريقين كبار في مصر وافريقيا".





وأشار :"ظروف المباراة لم تخدمنا وهذه من أفضل مباريات الترجي هذا العام، استحوذنا وأهدرنا لكن لم نسجل".





واختتم تصريحاته :"الأهلي لديه ذكريات جميلة وأخرى سيئة في رادس أمام الترجي.. ولا يمكن أن ننسى ما حدث في ٢٠١٨".



