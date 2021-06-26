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"بيسينا" يقضى على أحلام النمسا في العودة أمام إيطاليا نحو ربع نهائي اليورو (فيديو)
السبت 26/يونيو/2021 - 11:16 م
الفجر الرياضي
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أحرز منتخب إيطاليا هدفه الثاني في شباك النمسا في المواجهة التي تجمعهما حاليا على ملعب ويمبلي في دور الستة عشر من بطولة أمم أوروبا.
وجاء هدف المنتخب الإيطالي الثاني عن طريق ماتيو بيسينا في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول الإضافي في اللقاء المقام حاليا.
كييزا يسجل الهدف الأول لمنتخب إيطاليا
وجاء هدف إيطاليا الأول في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي الأول عن طريق النجم فريدريكو كييزا بعد أن استلم كرة جميلة ومر من المدافع ووضعها بصورة رائعة.
وكان الوقت الأصلي من المباراة التي تقام على ملعب ويمبلي انتهت بالتعادل السلبي رغم المحاولات العديدة من المنتخبين.
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