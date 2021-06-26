Advertisements

"بيسينا" يقضى على أحلام النمسا في العودة أمام إيطاليا نحو ربع نهائي اليورو (فيديو)

السبت 26/يونيو/2021 - 11:16 م
هدف ايطاليا الثاني
هدف ايطاليا الثاني
الفجر الرياضي
Advertisements


أحرز منتخب إيطاليا هدفه الثاني في شباك النمسا في المواجهة التي تجمعهما حاليا على ملعب ويمبلي في دور الستة عشر من بطولة أمم أوروبا.

وجاء هدف المنتخب الإيطالي الثاني عن طريق ماتيو بيسينا في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول الإضافي في اللقاء المقام حاليا.

كييزا يسجل الهدف الأول لمنتخب إيطاليا

وجاء هدف إيطاليا الأول في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي الأول عن طريق النجم فريدريكو كييزا بعد أن استلم كرة جميلة ومر من المدافع ووضعها بصورة رائعة.

وكان الوقت الأصلي من المباراة التي تقام على ملعب ويمبلي انتهت بالتعادل السلبي رغم المحاولات العديدة من المنتخبين.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هدف ايطاليا الثاني هدف ايطاليا الاول منتخب ايطاليا رياضة

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يقضي على الترجي بالهدف الثالث ويتأهل لنهائي الأبطال (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من موسيماني بعد تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 40 دقيقة

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 16 دقيقة

موسيماني يُكرر انجاز محمود الجوهري بعد تأهل الأهلي للنهائي الأفريقي

منذ أقل من نصف ساعة

نجم بيراميدز يسعي للانتقال إلى الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - موسيماني يجري تعديلا في تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي ينتقم من الترجي بالثلاثة ويضرب موعدًا مع كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

تعثر انضمام نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعة

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي بعد التأهل لنهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 17 دقيقة

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

منذ ساعة

مصدر مقرب يكشف آخر التطورات الصحية لجيهان السادات

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:18 م

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

عاجل.. الأهلي ينتقم من الترجي بالثلاثة ويضرب موعدًا مع كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

10:50 م

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

10:31 م

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال

11:01 م

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي بعد التأهل لنهائي دوري الأبطال

11:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى