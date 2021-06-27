Advertisements

صورة من كواليس كليب مصطفى حجاج "والله ما ينفع"

الأحد 27/يونيو/2021 - 12:13 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements


ينتظر النجم الشاب مصطفي حجاج، عرض كليبه الجديد والتي تحمل اسم "والله ما هينفع" ومن المتوقع أن تكون مفاجأة لجمهوره.


الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع علي فتح الله، إنتاج هاني محروس إن جي ميوزيك والكليب إخراج محمد القاضي.


من ناحية أخري طرح مصطفى حجاج مؤخرا، أغنيته الجديدة "ألف مرة" عبر يوتيوب، وهى من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع أسامة عبد الهادى، ميكس وماستر هانى محروس، جيتار مصطفى أصلان.


آخر أعمال مصطفى حجاج هي طرح كليب أغنية "كله شمال" على يوتيوب، وهو من كلمات محمد القاياتى، وألحان محمد حمزة، وتوزيع الموسيقي أمين نبيل، وإخراج محمد القاضي.

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق من موسيماني بعد تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 37 دقيقة

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يقضي على الترجي بالهدف الثالث ويتأهل لنهائي الأبطال (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يُكرر انجاز محمود الجوهري بعد تأهل الأهلي للنهائي الأفريقي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي ينتقم من الترجي بالثلاثة ويضرب موعدًا مع كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 24 دقيقة

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي بعد التأهل لنهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 14 دقيقة

تعثر انضمام نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعة

عاجل - موسيماني يجري تعديلا في تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي

منذ حوالي 5 ساعات

نجم بيراميدز يسعي للانتقال إلى الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ 43 دقيقة

مصدر مقرب يكشف آخر التطورات الصحية لجيهان السادات

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:18 م

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

عاجل.. الأهلي ينتقم من الترجي بالثلاثة ويضرب موعدًا مع كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

10:50 م

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

10:31 م

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال

11:01 م

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي بعد التأهل لنهائي دوري الأبطال

11:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى