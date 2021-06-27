صورة من كواليس كليب مصطفى حجاج "والله ما ينفع"





ينتظر النجم الشاب مصطفي حجاج، عرض كليبه الجديد والتي تحمل اسم "والله ما هينفع" ومن المتوقع أن تكون مفاجأة لجمهوره.





الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع علي فتح الله، إنتاج هاني محروس إن جي ميوزيك والكليب إخراج محمد القاضي.





من ناحية أخري طرح مصطفى حجاج مؤخرا، أغنيته الجديدة "ألف مرة" عبر يوتيوب، وهى من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع أسامة عبد الهادى، ميكس وماستر هانى محروس، جيتار مصطفى أصلان.





آخر أعمال مصطفى حجاج هي طرح كليب أغنية "كله شمال" على يوتيوب، وهو من كلمات محمد القاياتى، وألحان محمد حمزة، وتوزيع الموسيقي أمين نبيل، وإخراج محمد القاضي.