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تعثر انضمام نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد
السبت 26/يونيو/2021 - 11:25 م
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الفرنسي رافائيل فاران نجم ريال مدريد الإسباني أصبح قريبا من الرحيل عن صفوف الملكي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وأشارت صحيفة "Independent" البريطانية إلى أن عقد فاران مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2022 ومن المتوقع أن يطلب الرحيل عن الفريق بعد نهاية مشاركته مع منتخب بلاده في يورو 2020.
وأفادت الصحيفة البريطانية بأن فاران يرغب في الإنضمام إلى مانشستر يونايتد ولكن هناك عقبة أمام تحقيق ذلك.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن فاران يريد الحصول على 400 ألف يورو كراتب في الأسبوع الواحد الأمر الذي قد يعرقل إنضمامه إلى المان يونايتد علماً بأن باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد معه.
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