نجم بيراميدز يسعي للانتقال إلى الأهلي.. طالع التفاصيل





أكد إبراهيم عادل، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على رغبته فى المرحلة المقبلة بخوض تجربة الاحتراف الأوروبي بعد تلقيه أكثر من عرض خارجي.





كما أعلن إبراهيم عادل أنه في حال عدم خوض تجربة احترافية، فإنه يفضل الانتقال إلى الأهلى الراغب بشدة فى الحصول على خدماته لتدعيم الهجوم الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





حيث يرى إبراهيم عادل أن وجوده فى بيراميدز لا يُظهر قدراته بالشكل الأمثل، خاصة أن الفريق لا يقدم مستويات جيدة خلال هذه الفترة الأخيرة.





وجمعت إبراهيم عادل أكثر من جلسة مع مسئولي بيراميدز، أكد خلالها رغبته فى خوض تجربة الاحتراف بعد رفض إدارة ناديه مناقشة فكرة انتقاله للأهلي خوفاً من تكرار سيناريو محمد مجدي قفشة.





ويأتي إبراهيم عادل ضمن الخيارات المطروحة لتدعيم مركز الجناح بالأهلي لما يملكه من إمكانيات فنية عالية وقدرات كبيرة على المراوغة والاختراق والتحكم فى الكرة.





ويعد إبراهيم عادل أبرز اللاعبين المحليين المرشحين لتدعيم مركز الجناح فى الأهلي، وحال فشل التعاقد معه قد يكون الاتجاه الأقرب هو التعاقد مع جناح أجنبي لتدعيم هذا المركز فى الموسم المقبل.



